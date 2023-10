Football - P2A: Mustafa El Garrouji, la belle trouvaille de Templiers-Nandrin

Et ce joueur technique, qui fait déjà des ravages, n’a peut-être pas encore dévoilé son plein potentiel avec les Condrusiens. "J’ai été titulaire lors des dix rencontres mais je n’ai pas encore montré tout ce que je pouvais faire. Il me faut encore un peu de temps pour m’adapter. Mais je me plais bien à Templiers, je n’ai aucun complexe. Après, je suis plutôt un profil très technique mais j’essaye de jouer au plus simple pour le moment. " Sur le synthétique nandrinois, Mustafa El Garrouji pourrait bien nous réserver encore quelques surprises dont il a le secret !