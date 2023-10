Football - P2A: Jehay profite du retour des "Scifonnades" d’Antony

Parmi les hommes en vue sur le front offensif, Antony Scifo (33 ans) a multiplié les actions déroutantes illustrées par des crochets désarçonnants, des accélérations fulgurantes et des passes tranchantes. C’est donc clairement un retour à l’avant-plan pour celui qui a vécu une saison 2022-2023 en demi-teinte. "Je n’ai effectivement pas beaucoup joué la saison dernière, explique celui qui livre sa septième saison au club. Ici, c’est ma troisième titularisation consécutive et elle résulte d’une bonne préparation et d’un regain de confiance. Le coach me laisse en effet beaucoup de liberté. Il me dit même vouloir voir des “Scifonnades” et c’est ce que j’essaie d’apporter via mes courses et mes crochets. Quant à l’équipe, elle est occupée à monter en puissance comme notre retour dans le Top 5 le démontre. Et nous avons encore une marge de progression donc l’avenir s’annonce bien."