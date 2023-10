Football (P1): Matriche apporte sa grinta pour relever Fize

Sauf que depuis l'entame de la compétition, le club villersois vit un véritable enfer. "C'est exact, acquiesce cet ancien Solièrois. Comme ce dimanche où nous avions réussi à prendre l'avance en première armure et où nous aurions même pu doubler notre avance. Mais il y a toujours ce petit grain de sable qui vient enrayer le rouage. Nous avions été prévenus à la mi-temps qu'il fallait éviter les fautes aux abords du rectangle. Nous n'avons pas respecté les consignes. De plus, l'égalisation est un autogoal qui remet l'adversaire en selle et nous plonge dans l'embarras."