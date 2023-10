Football – P1: Débarrassé de sa blessure, Logan Charlier a retrouvé le onze de base hannutois

D’autant que l’écart entre la P2 et la P1 est parfois minimisé. "Dès qu’on a la balle, ici, il faut la lâcher, ça va plus vite, c’est très différent, souligne Logan Charlier, qui voit son équipe revenir à un point du Top 5 et trois du podium. On gagne rarement à l’extérieur en plus. J’espère que cette victoire va définitivement nous lancer et nous permettre de prendre plus de points loin de chez nous." Une obligation si les Hannutois veulent avoir un rôle à jouer dans cette P1 !