Football (D3 ACFF B): Loïc Gillard s'est rapidement adapté aux Wawas

En repartant d'une page blanche, les Waremmiens devaient se reconstruire avec de nouveaux éléments et de nouvelles mentalités. Loïc Gillard (24 ans) fait partie de ces jeunes recrues qui doivent maintenir le Rouges en D3 ACFF. "Si au départ de Ougrée, je ne savais pas à quoi m'attendre en rejoignant le stade Leburton, je vous certifie que je me sens très bien dans le groupe, assure le défenseur central. Mon entente avec Dumoulin dans l'axe central est excellente. De plus, la mentalité dans l'équipe est parfaite. J'ai saisi une belle opportunité pour retrouver la Nationale que j'ai connue à Seraing. Ce samedi, nous avons engrangé une victoire importante dans un derby. Nous sommes rentrés directement dans la partie sans rien lâcher. Même après la petite confusion qui ramène la parité, nous sommes repartis du bon pied. Notre objectif est de terminer dans le ventre mou sans avoir la hantise de la relégation. Je pense qu'avec notre état d'esprit et notre mentalité, nous pouvons viser plus. Ce dimanche, nous nous rendons à Meix-devant-Virton, une formation qui comptabilise le même nombre de points que nous. À nous d'être à la hauteur."