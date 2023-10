Football (D3 ACFF B): le retour de Bakala est tombé à pic pour l'Union Hutoise

"J’étais sur la feuille de match à Wanze/Bas-Oha le week-end précédent et j’étais monté au jeu", nous confiait-il à l’issue de la rencontre contre Sprimont avant d’ajouter en rigolant: "Laissez tomber Luvuvamu quand vous écrivez mon nom dans votre journal, Bakala c’est bien suffisant!"

Arrivé à Huy en début de saison, le joueur nous rappelait son parcours de bourlingueur passant par le RJ Wavre, Walhain, les Francs-Borains, Wigmaal, Couvin-Mariembourg et finalement Grez-Doiceau.

"J’ai repris le foot en P1 brabançonne après un arrêt d’un an pour achever mes études en informatique, expliquait-il, puis Christophe Pauly m’a contacté et je suis arrivé à Huy. J’ai effectué toute la préparation avant ma blessure lors du match contre Richelle. Je suis donc heureux d’avoir retrouvé mon poste de médian récupérateur dans un groupe qui vit bien, où il y a une belle ambiance et, on l’a prouvé ce samedi, beaucoup d’expérience. La rencontre contre Sprimont a été compliquée en seconde période parce qu’on avait galvaudé beaucoup d’occasions avant la pause et qu’on a trop subi durant toute la seconde mi-temps mais, heureusement, on a été solide défensivement. J’espère maintenant être épargné par les blessures et pouvoir contribuer à aider l’équipe à atteindre son objectif ambitieux."