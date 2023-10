Football (D2 ACFF): le Verlainois Vincenzo Miceli l'assure : "Je suis sûr qu’on va devenir régulier"

Une défaite, selon lui, que Verlaine aurait pu éviter. "On est mené 1-0 à la pause, mais si on met nos occasions à fond, c’est un autre match et on revient au moins avec un nul à la pause, assure-t-il. En seconde période, on a manqué de concentration de la 45 à la 60e minute. À 3-0, cela devenait difficile. Mais on a trouvé des ressources pour revenir dans le coup. Et on a bien failli revenir à 3-3 d’ailleurs. On le méritait à la fin du match. Mais, voilà, on ne doit s’en prendre qu’à nous-mêmes. "

Un succès suivi d’une défaite. Verlaine alterne le chaud et le froid depuis quelques semaines. Que se passe-t-il ? "Je ne sais pas trop l’expliquer mais je pense que quand on alignera une série de succès, ça tournera plus facilement, assure-t-il. Il y a tout ce qu’il faut dans l’équipe pour relever la tête et devenir régulier. On a le métier, l’expérience et le talent pour y arriver. Et ça va le faire. Il ne faut pas oublier que ce groupe est nouveau. Et qu’il lui faut du temps…" Il faut le comprendre et l’accepter, tout simplement.