Football (D2 ACFF): Alessio Caufriez se met au service de Stockay et prend son pied

Il rend service…

La joie du frère de Maximiliano est belle à voir. C’est que depuis le début de saison, l’ex-joueur de Winkel avec lequel il avait un contrat professionnel se bat comme un diable. Un gros pressing, des ballons arrachés et une envie de bien faire: on ne peut pas lui reprocher grand-chose. "C’est vrai que je n’ai signé là que mon deuxième but, avoue-t-il. Mais je ne joue pas toujours en 9 comme ce match face à Rebecq où j’ai joué sur le flanc droit. Je joue là où le coach veut que j’aille et pour le bien de l’équipe. Et je ne fais pas une fixation en matière de but. Il faut voir les choses de manière plus globale. Mais sincèrement, je suis bien à Stockay où je me sens comme chez moi… Je ne regrette pas du tout mon choix…"

Mais Alessio n’en reste pas moins ambitieux. "C’est un choix d’être redescendu en D2 ACFF, mais j’aspire à jouer plus haut, assure-t-il. Je veux que Stockay soit un tremplin. Là, je vis une saison de transition avec l’objectif, à terme, de retrouver le football professionnel. Je vais avoir 22 ans dans quelques jours et je veux encore voir plus grand. Cela dit, chaque chose en son temps. Là, je veux tout donner pour Stockay de telle sorte qu’on signe une belle saison… " C’est tout le mal qu’on lui souhaite…