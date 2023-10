De retour aux affaires à Meux, Émilien Fransquet: "Hamoir va s’en sortir, j’en suis certain"

L’ancien joueur de Verlaine aurait préféré de plus belles retrouvailles. "Oui, je suis quasiment resté un an sans jouer, rappelle-t-il. Je ne suis pas encore à 100% mais ça va venir. A 3-0, quand je suis monté, il ne fallait pas attendre des miracles de ma part, hein (rires) . Je ne suis pas Lionel Messi (rires)." Est-il inquiet pour la survie de Hamoir ? "Il va falloir se battre, assure-t-il. Mais on a assez de talent pour s’en tirer. J’en suis certain. Le tout, et c’est pour moi ce qui explique notre début de saison, c’est qu’on manque franchement de chance. On devrait avoir plus de points si la réussite avait été avec nous. Mais je sais que ça va aller. Oui, Hamoir va se sauver…"