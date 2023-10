Brice Dormal, une éclaircie dans la grisaille d’Amay (P2A): "J'ai failli arrêter le foot"

Amay piétine de manière inquiétante dans le bas du tableau. 1/30 au classement et 1/12 depuis le départ de Grégory Dufer, le chemin vers le maintien paraît compliqué à accomplir. Surtout qu'on ne perçoit pas d'amélioration, ni dans le jeu ni dans l'attitude. "Les gars bossent pourtant bien en semaine mais le dimanche tout s'écroule à la première contrariété. Alors que j'aimerais voir des guerriers durant 90 minutes, on baisse trop vite les bras. Et un de nos gros soucis est qu'on ne marque pas malgré les grosses occasions que l'on se crée ", analyse Patrick Tamburini. Dans cette grisaille ambiante, il est heureusement une éclaircie qu'illustre Brice Dormal (18 ans). "J'étais à Templiers en U19 avec quelques piges en P2 et avant ça au RFC Seraing , explique le défenseur central qui entraîne les U6-U7 serésiens et qui est aussi un bon athlète sur 800 m. J'ai d'ailleurs failli arrêter le foot pour me consacrer à l'athlétisme puis j'ai eu un contact avec Amay et je suis reparti pour une saison."