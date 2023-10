Axel Leers n’a pas encore reçu sa chance à Warnant (D2 ACFF) : "Je ne regrette pas mon arrivée car je sais que je vais jouer"

À 25 ans, Axel Leers, qui rêve toujours d’être pro, ne baisse pas les bras. "Je continue de m’entraîner comme un fou de mon côté. Je m’entends très bien avec tout le monde dans le groupe. C’est la première fois que je suis confronté à ce genre de situation mais je ne panique pas. C’est la culture de la gagne et l’esprit de groupe qui m’ont fait venir à Warnant et je ne le regrette pas du tout, poursuit l’ancien élément passé par Virton ou Seraing. Dans ma tête, je reste professionnel. Je sais que je peux apporter beaucoup à cette équipe. Ma chance viendra, j’en suis certain. Moi, je suis quelqu’un de toujours positif. Après m’être fait deux fois les ligaments croisés, il ne peut plus rien m’arriver. Et ce n’est pas parce que je ne joue pas pour le moment, que je vais râler."