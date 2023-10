Volley-ball (Ligue A): une défaite en ouverture pour Waremme

Waremme Volley débutait sa saison en Ligue A avec un difficile déplacement à Tectum Achel ce dimanche. Même si chaque rencontre à ce niveau est toujours difficile, Fred Servotte et les siens savaient qu’affronter les Limbourgeois, en ouverture de saison, n’allait pas être une mince affaire. D’autant qu’en face, on alignait d’entrée un six aux couleurs internationales alors que Waremme était privé de Pierre Perin, sous surveillance médicale.