Ocquier célèbre sa victoire, mais pas la tranche en P4C

Alors que la météo se rafraîchit sévèrement, il en va de même pour Ocquier. Cueillis à froid, dès les vingt premières secondes, les favoris pour la tranche entament leur rencontre de la plus mauvaise des manières. Statiques pendant la majeure partie de l’action précédant la sentence, les Ocquierois doivent dès à présent montrer leurs intentions et continuer le duel de cette manière ne sera guère positif. En ne s’attendant pas à une telle opposition, tout le monde se demande ce que la suite réserve. Technique, physique, Magnée B est impliqué dans des offensives intéressantes et il faut attendre le premier quart d’heure où Pierre Gaziaux profite d’une faute sifflée en son sens pour botter ce coup franc dans le petit rectangle adverse. En frôlant le cuir du bout du crâne, Jason Maka, offre l’égalisation rêvée et place Ocquier sur les bons rails.