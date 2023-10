Nouvel exploit de Comblain dans la salle de Lier, en Division 2

Dimanche, pour sa 4e joute de la saison, le Mailleux Comblain allait défier l’équipe la plus solide de son début de calendrier. Et, d’emblée, les troupes de Ludovic Humblet sentaient qu’elles étaient attendues avec un 9-4 puis un 12-5. Maintenant, dans le sillage d’un grand Rondoz et d’un Matisse simplement impérial, les Rouges allaient rapidement recoller à 12-14.