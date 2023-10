Marseille Wanze a oublié d’avoir envie : "Il n’y a rien de mal fait"

Pourtant, tout avait bien commencé pour les locaux. Bien en jambes dans les premières minutes, ils ouvrent le score. Un avantage de courte durée puisque leur adversaire du soir va égaliser avant même de prendre l’avantage. Au retour des vestiaires, la bande à Napen remonte avec un autre visage. "Nous avions de meilleures intentions, nous avons enfin commencé à aller vers l’avant" détaille Delhalle. Et cela paie! En quelques instants, les visités repassent devant au marquoir.

"Et puis, comme en première mi-temps, nous avons reculé. À chaque fois que l’on menait au score, nous défendions beaucoup trop bas" pestait le responsable hesbignon. Tout profit pour un adversaire qui faute d’être brillant se montre volontaire. Les Marseillais auront beau recoller une dernière fois au score à 5-5, ils vont concéder la défaite en fin de match.

Un revers au goût particulièrement amer. "C’est très frustrant car c’est une équipe à notre portée contrairement à Seilles la semaine dernière. Nous n’avons tout simplement pas montré le visage qu’on devait" pointait celui qui a fêté son anniversaire il y a quelques jours. Et les raisons de cette faillite collective semblent couler de source. "Nous étions sept avec pas mal de joueurs à vocation défensive. Les courses ont manqué à plusieurs moments du match comme sur le dernier but adverse. Sur un coup franc, l’adversaire a joué en retrait. Personne n’est sorti sur le porteur de balle et nous avons encaissé" illustrait Delhalle. Avec seulement trois matchs joués depuis le début de saison, les siens ont encore le temps.

"Il n’y a rien de mal fait mais il va falloir commencer à engranger."

MARSEILLE WANZE: Napen, de la Cruz (1), Henrot (1), Fays (1), Bronckart, Borsu (1), Baggio (1).