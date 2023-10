Historique: Geer remporte la première tranche en P1

Le début de rencontre n'est pas des plus emballant. Philippe tire à côté du cadre, tandis que Merchie reprend un centre sur le montant. Ça se rapproche, si bien que peu avant la demi-heure, Docquier passe au même Merchie qui place hors de portée de Schmitz (1-0). Dans l'autre camp, Racz passe une première période assez calme. Il doit se coucher sur un tir de Sambi Lokonga.

Après la pause, Geer semble plus entreprenant. Mais Schmitz est impérial, que ce soit sur un essai de Pasteels, une tête de Julin ou un tir de Père. Geer ne parvient pas à faire le break et reste sous la menace visiteuse. À un quart d'heure du terme, Colin tire à côté du but. Mais Geer conserve la main. Dans le temps additionnel, Schmitz sauve encore deux ballons très chauds devant Bekaert, puis sur un tir de Père.

Geer s'impose par le plus petit écart face à une courageuse équipe de Sart, non sans avoir écopé de nombreuses occasions. Suffisant pour remporter la première tranche et s'assurer un ticket pour le tour final après seulement un tiers du championnat.

Arbitre : Michaël Denis

Cartes jaunes: Racz, Julin; Sambi Lokonga, Evrard

But : Merchie (1-0, 27e)

GEER: Racz, Velegan, Philippe, Fadda, Henquet (62e Père), Merchie, Delvaux (72e Messina), Vigil Bajo, Pasteels (83e Bekaert), Julin (88e Cokgezen), Docquier

SART: Schmitz, Depresseux, Jakic, Vandeberg, Grosjean, Léonard (82e Counotte), Stolsem, Colin (78e Dothée), Evrard, Keller, Sambi Lokonga (78e Heindrichs).