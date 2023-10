Hamoir concède une nouvelle défaite à Meux, en D2 ACFF : "Mes joueurs n’ont pas baissé les bras"

Malgré les absences de Mazy et Paulus, blessés, et de Coquelle, Jaspard, Renzulli et Rosy, non repris, les Meutis ont régalé leurs nombreux (jeunes) supporters et signé un quatrième succès de rang. Privés de Biersard, blessé, les Rats n'ont pas démérité malgré la sévérité du score.