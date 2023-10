Malgré l’opposition de ce dimanche, Anthisnes partait favori avant de défier les Serésiens. Et le but inscrit dès les premières minutes avait mis les locaux sur les rails. "Pourtant, on est bien entrés dans la rencontre, commente Alex Liebens. Puis, un de nos joueurs subit un sale tacle par derrière où l’auteur ne reçoit aucune carte… Par la suite, on loupe malencontreusement le penalty du 2-1 qui nous aurait permis de prendre l’avantage. S’en suivent quelques autres occasions qui ne font pas mouche."

Buts: Sauvage (1-0, 1re).

Remouchamps 4 – Fraiture Sports B 2

Une prestation qui restera gravée dans les annales 2023-2024 pour les jeunes fraiturois. "On a vraiment réalisé une belle prestation, sourit Michaël Dethier, qui prend le rôle de T1 à plein-temps à la suite de l’éviction de Ghislain Deltour et la fin de l’intérim de Didier Prévot. On remonte sur le terrain après la mi-temps avec un sublime 1-2. Finalement, je pense que le match nul aurait été tellement plus justifié que la victoire adverse. Il y a une mi-temps pour chaque équipe. En soignant notre finition, je ne doute pas que l’on puisse déranger d’autres équipes. Cette rencontre nous a également permis de comprendre notre vrai problème: l’expérience."

Buts: Bourdouxhe (1-1, 34e), Piedboeuf (1-2, 43e).