Les Marchinois ont vécu un dimanche très mouvementé. Entre l’équipe fanion qui obtient la première tranche et la seconde équipe qui ne parvient pas à boxer dans la même cour que les hommes de Greg Sciulara. "On ne joue tout simplement pas dans le même monde, explique Olivier Candaten. Il est impossible de rivaliser avec eux, surtout avec autant d’absents."

Buts: Jacquemotte (6), Ceccato, Bongard, Schuilen pour Momalle B. Broze (2) pour Marchin B.

Oleye B 0 – Haneffe 4

En ne jouant pas leur plus laid match de la saison, les Oleyens se voient frustrés de ne pas avoir su planter ce but, sauvant leur honneur. "On a eu les possibilités de se montrer offensivement, commente Jordan Graindorge. C’est dommage, mais retenons notre amélioration sur les pelouses qui nous permettent de prendre du plaisir."

Buts: Radoux, Augusto Marcos, Vangaethoven, Derkenne.

Amay B 0 – Jehay B 4

Habemus papam ! Mais ce n’est pas une fumée blanche. Teinte en jaune et noir, telles sont les couleurs amaytoises ce week-end. "Notre première mi-temps est exécrable, affirme Antoine Thomas. Par contre, il y a eu un réel réveil après la mi-temps." Pour les locaux, il n’y a pas grand-chose à dire. "On n’était nulle part, peste Steve Salentiny. Je dirais même que c’est notre plus mauvais match. C’est à ne rien comprendre."

Buts: Javaux, Nardese R., Eymael et Rase.

Grâce-Hollogne 3 – Engis 1

En s’écroulant physiquement au fil de la rencontre, les Engissois, qui ont pourtant mené, n’ont pas eu voix au chapitre contre des Grâcieux-Hollognois maîtrisant leur sujet de bout en bout.

But: Lombardo (0-1, 5e).

Limont B 1 – Jeneusse Montegnée 7

Rapidement dominés au score, les Limontois n’ont pas réussi à venir à bout de la nouvelle alliance liégeoise.

Buts: Docquier (1-6, 73e).