En se libérant dès leur premier but, les Modaviens sont parvenus à prendre la mesure de Thisnes B. "Hormis nos dix premières minutes où nous n’étions pas dedans, je pense que cette victoire est amplement méritée", assume Yanick Buron.

Du côté thisnois, on estime avoir fait jeu égal durant une bonne partie du match. "Les semaines se suivent et se ressemblent, constate Pierre Modave. Et puis, il y a ces deux buts encaissés sur phases arrêtées…"

Buts: Burinato (0-1), Delcourt (0-2), Huet (0-3).

Faimes B 6 – Clavier B 1

Un set de tennis a suffi aux Faimois pour venir à bout de la bande à Grilo. "On s’est facilité le travail, indique Rapahël Mathieu. On a été convaincant tout en étant sérieux."

Buts: Mihesso (2), Sacré (2), Libens, Laruelle pour Faimes B. Dodet pour Clavier B.

Hannut B 6 – Couthuin B 4

Malgré la volonté des Couthinois de croire en leur chance, ce sont les hommes de Jean-Michel Pasleau qui ont pris l’avantage constamment. "Et on rate encore beaucoup", insiste le T1 hannutois. "Ces deux buts encaissés coup sur coup nous ont mis dans le mal, raconte Geoffrey Verlaine. À la mi-temps, le score est logique, mais on aurait pu aller chercher le nul."

Buts: Fraccari (2), COnstant, Renard, Njoya, Drechsel pour Hannut B. Pasquiers R. (2), Baillet L., Radoux pour Couthuin B.

Lensois B 0 – Marchin 7

Après vingt minutes irrespirables pour les Patronnés, Marchin a levé légèrement le pied. "Que dire ? Il est difficile de rester concerné quand le score est aussi large et rapidement ", indique Jean-François Nossin.

Ce n’était pas la rencontre à gagner pour les hommes de Michael Tombal. "Ils ont décidé de l’issue du match, du résultat, du jeu, bref ils étaient tout simplement plus forts que nous", ponctue l’homme fort lensois.

Buts: Del Conte (2), Honnay (2), Brems, Hougardy, Deltour.

Racour 6 – Wasseiges B 2

Au petit trot, les Racotais s’adjugent Ferrin et consorts. "On a dominé et ils marquent sur des erreurs individuelles", constate le T1 local. Et ce n’est pas son homologue qui dira l’inverse. "On a saisi les opportunités quand elles se sont présentées à nous", commente Jonathan Huens.

Buts: Smetz (2), Gemine (2), Gysemberg, Burton pour Racour. Heysecom (2) pour Wasseiges B).

Vaux-Borset 1 – Limont 1

Score de parité entre les deux équipes hesbignonnes. Si Limont pense avoir été la seule équipe présente sur le terrain, les Valborsetins estiment avoir leur mot à dire.

Buts: Heer pour Vaux-Borset et François pour Limont.