Football - P3A: Lensois pleure pour la défaite … mais sourit pour la tranche

À l’image de la première période dominée exclusivement par les Waremmiens avec deux occasions pour Preud’Homme et Devalet, Lensois est dans les cordes. Le but inscrit contre son camp par Ghzyel à l’heure de jeu étant finalement une suite logique des choses.

Dos au mur, l’équipe locale va finalement assez vite réagir. Mazuy part en contre, prend de vitesse Chasseur et centre à ras du sol pour Denayer qui égalise complètement contre le cours du jeu. S’en suit une période de hourra football, avec des occasions de toute part et, sans doute, le tournant du match: Lizen stoppe dans sa course à l’entrée du rectangle Mazuy, mais l’arbitre de la rencontre ne siffle pas de penalty, et ne donne qu’un simple bristol jaune au défenseur waremmien. Le match était joué… car quarante secondes après cette phase polémique, Preud’Homme parvient à trouver Pirlet qui fixe Graczyk et redonne ainsi un avantage mérité en faveur d’Oleye. En fin de rencontre, Sidari va clôturer les débats avant le pétage de plomb de Graczyk, qui se fait exclure pour avoir violemment poussé Mathieu Holsbeek, lui-même auteur d’un mauvais geste. Mais l’essentiel est là, les deux équipes auront pu faire la fête dans la buvette pour diverses raisons.

Arbitre : Jean Foudjin.

Cartes jaunes: Leseur, Genotte, Yernaux, Preud’Homme, Sidari, Godfroid, Lizen.

Carte rouge: Graczyk (85e, directe).

Buts : Ghzyel csc (0-1, 64e), Denayer (1-1, 70e), Pirlet (1-2, 82e), Sidari (1-3, 82e).

LENSOIS : Graczyk, Bonomi, Ghzyel, Genotte (80e Sy), Vreven, Denayer, Amen (46e Godfroid), Debruxelles, Lourenço De Almeida, R.Mazuy (85e Dumont), Hougardy.

OLEYE : Chasseur, Lizen, Yernaux (73e Sidari), Cetiner, Preud’Homme, Leseur, Devalet, Frankenne, Pirlet, Nyoka (85e Holsbeek), Mombaerts (79e Micha).