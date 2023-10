Football - P2A: Templiers arrache un point au courage face à Ans

Et pourtant, les locaux vont faire parler leur technique après moins de trois minutes à la suite d’un corner. "Le 10 est seul", hurle Mattia Cagnoni depuis le milieu de terrain. Un message qui n’arrive pas aux oreilles de ses défenseurs qui oublient Ponzo à l’entrée de la surface. Le médian offensif, bien servi par Guilmi, qui a joué le corner court, enroule du plat du pied (1-0).

Ce même Ponzo aurait pu doubler la marque cinq minutes plus tard mais il n’a pas la même réussite après un bel effort de Cammarata. Ce dernier, après une talonnade de Guilmi, veut se la jouer trop collevtid devant Firquet au quart d’heure mais manque sa passe pour Boutgmi.

Après une entame compliquée, les visiteurs équilibrent petit à petit les débats et après quelques tentatives infructueuses, une percée de Cloes le voit servir El Garrouji à la limite du hors-jeu. Le numéro 9 ne tremble pas devant Vitello (1-1). Et alors qu’on pense les Nandrinois relancés, ils prennent un coup sur la tête juste avant la pause avec l’exclusion de Cloes.

Le temps du passage aux vestiaires ne semble pas avoir remis les idées nandrinoises en place. Comme dans le premier acte, ils vont se faire surprendre très rapidement. Di Bernardo hérite de trop de liberté pour déposer le cuir sur le front d’un Janin esseulé dans la surface (2-1).

Mais les Rouges ont des ressources et ils rentrent dans une guerre des tranchées contre les Ansois. Et sur l’une de leurs rares sorties, ils vont faire mouche. Damsin dédouble sur le flanc droit et voir son centre atterrir sur le pied d’un Morsat au bon endroit (2-2).

Plus les minutes passent et plus la tension monte, les locaux poussant à tout va pour tenter de décrocher les trois points. Mais le dernier mot ira à Firquet qui, dans les arrêts de jeu, sort une double intervention de grande classe devant Camizzi alors que Guilmi avait déjà galvaudé quelques minutes plus tôt.

Les deux formations se quittent ainsi dos-à-dos dans un haut de tableau où c’est quasiment le statut quo.

Arbitre: Marc Raden.

Cartes jaunes: Cloes, Depouhon.

Carte rouge: Cloes (45e, 2e jaune).

Buts: Ponzo (1-0, 3e), El Garrouji (1-1, 36e), Janin (2-1, 50e), Morsat (2-2, 65e).

ANS: Vitello, Vizzini, F.Zennaro, Camizzi, J.Zennaro, Janin, Di Bernardo, Cammarata (85e Chamoun), Ponzo (67e Cakar), Boutgmi (77e Ettitchi), Guilmi.

TEMPLIERS-NANDRIN: Firquet, Damsin, Godinas, Tellatin (64e Henry), J.Delville, Yerna, T.Delville (68e Depouhon), Cloes, Cagnoni, El Garrouji, Morsat (85e Luymoeyen).