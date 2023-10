Football - P2A: Pas de sursaut d’Amay face à Jehay

Au quart d’heure, Jehay combine bien et, après une tentative repoussée par la transversale, Mailleux secoue le poteau avant que le cuir ne ricoche sur Klee et ne rentre au fond (0-1). S'en suit un quart d’heure de feu qui voit Jehay s’engouffrer trop facilement dans la défense adverse. Lallemand repousse un essai de Scifo à la 17e, un autre de Vanhove à la 19e et, à la 23e, une géniale talonnade de Scifo isole Derenne qui centre au deuxième poteau où Lokola totalement oublié ajuste un front imparable (0-2). Très en verve, Scifo déclenche une nouvelle offensive à la 27e mais Lokola, cette fois, manque la cible.

La deuxième période débute comme la première, soit avec une belle occasion pour Amay. Mais le front de Losciuto, à la réception d’un centre de Klee, est trop central et Surkijn s’empare du cuir. Jehay gère les échanges sans difficulté et, à la 55e, il fixe les chiffres sur penalty par Pirotte préalablement mis au tapis par Lallemand (0-3).

Les Mosans auront l’occasion de sauver l’honneur à la 65e mais la reprise à bout portant de Klee sera sauvée par un Surkijn intransigeant qui signe du coup une deuxième clean-sheet consécutive. "Les gars ont parfaitement respecté les consignes et le score ne se discute pas", analysait Franck Walo. Amay, lui, devra encore attendre pour célébrer un premier succès. "Le premier quart d’heure était encourageant puis après l’ouverture du score nous n’avons plus joué", déplorait Patrick Tamburini.

Arbitre : M. Dewandre.

Cartes jaunes: Trubia, Niedt, Trompette, Scifo.

Buts: Mailleux (0-1, 14e), Lokola (0-2, 43e), Pirotte (0-3 sur pen, 55e).

AMAY : Lallemand, Trubia (62e Khulelidze), Dormal, Niedt (50e Mertens), Koussantas (74e Gillet), Choukri, Klee, Trompette, Iofrida, Vanesse, Losciuto.

JEHAY : Surkijn, Mailleux (59e Vitoux), Bodart, Leva, Pirotte, Vanhove (70e Cortellini), Lokola, Volont (59e Dechamp), Thirion, Scifo (64e Di Miceli), Derenne G.