Football - P2A: Momalle reprend volontiers une tranche

Au retour des vestiaires, Momalle recule quelque peu et laisse le ballon aux Faimois. Trop imprécis aux abords de la surface de réparation, les gars de Manu Papalino ne parviennent que très rarement à se montrer dangereux. Tout le contraire d’un Momalle plus inspiré en reconversion et qui passe plusieurs fois à côté d’un deuxième but. Knuts se signale notamment par deux fois sans pour autant trouver le chemin des filets.

Le match avance et les débats s’animent. Le ballon roule de moins en moins au gré des rouspétances et des tacles trop appuyés.

Une intensité qui aurait d’ailleurs pu être préjudiciable aux Verts. Argentino sort beaucoup trop vigoureusement dans les pieds de Hotton et en oublie le ballon. L’arbitre ne bronche pas. Une aubaine pour la bande à Simon qui va continuer d’y croire et de se projeter. Une attitude qui va finir par payer. Presque invisible jusque-là, Bizzarri est au bon endroit pour dévier un centre et rétablir la parité.

Un match nul logique dans l’intensité mais peut-être pas au nombre d’occasions franches. Qu’importe, Momalle prend la tranche et mène fermement un groupe de sept équipes regroupées en six points.

Arbitre: Jerome Baeke.

Cartes jaunes: Masselin, Frantim, Knuts, Lo Presti.

Buts: Hotton (0-1, 30e), Bizzarri (1-1, 85e).

FAIMES: Argentino, Mostade, Simon, Masselin, Eeke, De Castris, Papalino, Von Buxhoeveden (46e Halleux), Frantim, Bauduin (88e Boussard), Bizzarri.

MOMALLE: Pire, Mathelot, Pohl, Mohret, Doverin (55e Ouchan), Nawezi, Nguiamba, Hotton (84e Lo Presti), Knuts (82e Rovny), Ribeaucourt, Vanstechelman (83e Sanna).