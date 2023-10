Football (P1): Hannut a attendu la fin pour s’imposer à Hombourg

Sur un corner mal dégagé par la défense visiteuse, Bartholomé récupérait le cuir aux abords du rectangle et plaçait du gauche en pleine lucarne (1-1). Revigoré par cette égalisation, Hombourg dominait la fin du premier acte, Bauwens manquait la cible, Bartholomé touchait la transversale puis Bauwens se heurtait au poteau. À la pause, les locaux méritaient clairement mieux qu’un partage.

À la reprise, Hannut reprenait les commandes sur un heading de Javaux (1-2). Hombourg réagissait rapidement grâce à un penalty converti par Baltus (2-2) mais un dernier égarement défensif était synonyme de défaite 2-3. "On se fait encore avoir sur notre première erreur défensive, pestait Romain Cerfontaine, le T1 hombourgeois. La réaction était belle mais nous n’avons pas eu de réussite avec les deux tirs sur les montants. Par la suite, les deux ballons dans nos 16 mètres ont donné deux buts. Hombourg est à sa place au classement. Ce match est le reflet de ce qu’on fait depuis le début. Défensivement, on ne montre pas un niveau de P1 et nos offensifs sont souvent inexistants. Hombourg ne jouera rien de mieux que le maintien cette saison. Des joueurs alignés depuis plusieurs semaines ne prestent pas à leur niveau, c’est dommage."

Une fois n’est pas coutume, Romain Cerfontaine n’était pas tendre avec ses ouailles mais il ne l’était pas non plus avec lui-même. "Il y avait 9 absents mardi dernier à l’entraînement… Les joueurs auront congé cette semaine, cela leur fera du bien mentalement et physiquement. Ce bilan de 11 points sur 30 est très insuffisant, c’est la réalité. Que faire pour améliorer nos performances ? C’est l’entraîneur qui fait les choix, il faut peut-être le remplacer même si ce n’est évidemment pas mon souhait"

Arbitre: M. Mouton.

Cartes jaunes: Bartholomé ; Botterman.

Buts: Louis (0-1, 8e), Bartholomé (1-1, 21e), Javaux (1-2, 51e), Baltus sur pen. (2-2, 57e), Geuns (2-3, 78e)

HOMBOURG: Stassen, Denoël, Das (26e Bayard), Wets (58e Schyns), Tamma, D. Meunier, Bauwens (73e S. Meunier), Baltus, Halleux, Hick, Bartholomé.

HANNUT: Botterman, Javaux, Geuns, Louis (85e Lecloux), Charlier (68e Dreze), Dokens (90e+1 Hoc), A. Loyaerts (80e Wille), Magnetico, L. Loyaerts, Adrovic, Ledure.