Football (P1): Fize court toujours après un premier succès

Bref, toute partie réserve son lot de surprise. Et ce dimanche, les Blancs, pour l’occasion, espéraient bien être dans le pack cadeau.

D’entrée de jeu déjà, les locaux, suite à une perte de balle de Grommen, offraient un véritable cadeau à Crosset pour activer le marquoir. Heureusement, Matriche avait le geste salvateur. Il remettait le couvert devant Schwontzen. Le premier quart d’heure se voulait à l’avantage des Noirs (Malmedy). Cependant, sur une belle sortie de défense de Fize, Wojciechowski centrait. Le ballon, repoussé par la défense, atterrissait sur le pied de Henrot qui plaçait hors de portée de Errens (1-0). Reboosté par ce but, les locaux se montraient plus présents dans les duels. Une piqûre d’adjuvant de courte durée. Bucak, a deux doigts de conclure, voyait son tir croisé contré par un bon retour de Jadin sur la ligne de but. Leroy puis Le Bohec passaient aussi à côté de l’égalisation.

Avec la montée à la reprise, les Fizois s’apprêtaient certes à souffrir. Et de fait, un coup franc de Denis de la droite servait idéalement la tête de… Jadin qui laissait son gardien pantois (1-1). Les visités tentaient de réagir. Mais leurs gestes manquaient de précision, d’envie voire d’intelligence de jeu. Tout profit pour Bucak de la droite qui glissait au premier poteau à Schwontzen qui ne se faisait pas prier (1-2). Dès cet instant, les Villersois perdaient totalement pied dans la lucidité et l’efficacité. Bien sûr, ils tentaient un dernier rush mais trop débridé pour être efficace. En attendant, le ciel s’obscurcissait de plus en plus rue Magritte.

Arbitre: Halhoul Belyamin El Barak.

Cartes jaunes: Eyckmans ; Rauw.

Buts: Henrot (1-0, 18e), Jadin (1-1, 49e csc), Schwontzen (1-2, 64e).

FIZE: Matriche, Grommen, Henrot (75e Piccchietti), Eyckmans, Tihon, Beaupain (87e Mota), Lallemand, Jadin, Morrier (70e Defoy), Sprimont, Wojciechowski.

MAMEDY: Errens, Simon, Rauw, Samray, Bucak (76e Dupont), Leroy, Le Bohec, Denis, Krings (46e Kopp), Schwontzen (80e Blaise), Crosset.