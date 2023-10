Football - D2 ACFF: A La Louvière Centre, Warnant a encore livré le match qu’il fallait

Et, visiblement, le plan de bataille des Warnantois était bien choisi et, surtout, a été exécuté à la perfection tant les filets de Jaa ont été protégés comme la Garde du Roi anglaise protège le Palais de Buckingham. "Le but était de ne pas leur laisser d’espace tout en profitant de nos reconversions. Et c’est ce qu’on a très bien fait, poursuit le coach des Verts, qui a vu Mabanza ouvrir le score peu après le retour des vestiaires. Après ça, nos adversaires ont commencé à être plus pressants, mais sans être réellement dangereux. Oui, ils ont eu une grosse occasion, mais on a aussi eu des reconversions qu’on n’a pas su conclure."

Et les coéquipiers de Vincent Dejoie ont ainsi tenu le coup jusqu’au bout des nonante minutes pour s’offrir une nouvelle jolie victoire, la deuxième de rang, le tout en conservant encore leurs cages inviolées. "Nous avons vraiment livré un très bon match, savoure Stéphane Jaspart. Disons que c’était le match qu’il fallait faire. En étant solide dans les moments forts de nos adversaires tout en se montrant dangereux quand on avait des opportunités. C’est vraiment une superbe victoire qui n’est certainement pas un hold-up. Avec celui de la semaine passée, cela fait deux matchs qu’on gagne 1-0 contre des équipes qui veulent finir dans le Top 5. Notre match référence ? Peut-être, c’est en tout cas un match très complet. "

Et, justement, grâce à ce succès, Warnant y rentre. En voilà une bonne nouvelle.

Arbitre: Mehdi Sayoud, assisté de Simon Somville et Denis Jacob.

Cartes jaunes: Monmart, Dejoie, Salem-Ngabou, George, Mabanza.

But: Mabanza (0-1, 50e).

LA LOUVIERE CENTRE: Cremers, Luhaka, Mukala Wa Mukala, Ben Ali, George, Ouattara (46e Massouema), Lazaar, El Madi (30e Traore), Ousmail (46e Salem-Ngabou), Nsungu, Baiardo (70e Sakhi).

WARNANT: Jaa, Timmermans, Dejoie, Biscotti (87e Piette), Nezer, Kambuania, Miezal (41e Mievis), Monmart, Cavillot, Crespin, Mabanza (70e Scevenels).