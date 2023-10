Deuxième revers de rang pour Verlaine : "C’est à pleurer"

Ce lundi, les Verlainois se réveilleront sans doute avec des regrets. Il faut dire que les Taureaux, qui sont désormais 10e, viennent de rentrer dans le rang en concédant leur troisième revers de la saison. "Et celui-là, il fait bien plus mal que la semaine dernière, pointe Mourad Lachhab. On a très bien débuté la rencontre. On a un corner avec une situation dangereuse et sur la contre-attaque on se prend un penalty. C’est la première action pour Binche qui fait 1-0."