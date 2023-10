Défense héroïque pour un exploit des Wawas à Schaerbeek en R2

Pourtant, d’entrée, les Wawas allaient marquer leur territoire avec une énorme solidarité. Face à la densité physique adverse, les Hesbignons allaient directement faire corps et tenter de contrôler le rebond puisque les locaux n’étaient pas en réussite.

À l’inverse, S Germay allait directement au charbon, Bastin claquait 5 points consécutifs avant un passage positif de Rappe. Tout tournait positivement avec un 10-20 au marquoir et un groupe qui allait encore trouver des solutions collectives dans le 2e quart. Deux bombes du jeune Van de Putte qui marquait ce 2e quart de sa présence incontournable et encore 5 unités de Bastin, les Hesbignons viraient en tête en ayant claqué 40 points de très belle manière.

"Nous savions que le jeu allait se durcir avec les minutes et c’est ce qui allait se passer", résumait encore un Gaudoux qui allait alors pouvoir relancer un excellent Parent préservé en première période suite à ses fautes rapides. Dans son sillage, Waremme n’allait pas rompre Malgré des locaux de plus en plus dangereux, prenant le contrôle du rebond pour revenir à 4 unités, les mains n’allaient pas trembler. Pour ralentir la remontée des Bruxellois, Corvers avait enchaîné deux bombes à cheval sur les 3e et 4e quarts, mais cela ne suffisait donc pas encore au moment où le marquoir passait à 55-59 devant un adversaire euphorique.

L’orage allait pourtant dévier sa route et éviter les Wawas. Avec Rappe puis S Germay qui faisaient feu derrière les 6m75, le groupe se sortait indemne de cette zone de turbulences. Gérant à merveille les derniers échanges, Waremme signait une 2e victoire très importante, et un peu inattendue, pour être dans un tableau de marche plus que positif.

QT: 10-20, 18-20 (28-40), 16-16 (44-56), 16-14.

WAREMME: Ceulers 4, Parent 7, Proesmans-Mores 0, Germay A 0, Van de Putte 9, Bastin 10, Rappe 13, Corvers 14, S Germay 13.