"Arsenal", les Hutois ont pris seuls la tête de la D3B.

Certains nommeront cela de la maîtrise alors que les plus sceptiques évoqueront plutôt l’art de se faire inutilement peur. On aurait tendance à pencher vers l’avis des premiers tout en n’excluant pas une indéniable prise de risques en ne se mettant pas davantage à l’abri d’un retour de l’adversaire.

Quoi qu’il en soit, samedi soir, l’Union Hutoise a prouvé qu’outre des attaquants efficaces, elle possède aussi une excellente assise défensive. Le ratio entre buts inscrits et encaissés est de trois pour un à l’issue de la huitième journée de compétition. Durant quasiment toute la seconde période, les Hutois ne se sont plus créé la moindre occasion. Ce sont les Carriers qui ont dominé mais qui n’ont jamais trouvé la faille dans le dispositif adverse au point que Crahay n’a finalement eu qu’un arrêt digne de ce nom à effectuer. Avant le repos, sauf sans doute durant le quart d’heure initial, les hommes de Pascal Bairamjam, s’ils avaient fini par inscrire un but, avaient surtout galvaudé de sérieuses opportunités. Quand l’inévitable Kabeya s’était enfin trouvé à la réception d’un centre au cordeau parfait de Bartholome pour inscrire ce qui allait être l’unique but de la rencontre, il y avait déjà eu des occasions bien plus concrètes qui avaient été gaspillées. La plus nette étant incontestablement pour Timmermans contré par un bel arrêt du gardien sprimontois alors qu’on atteignait la demi-heure.

Et donc, la parfaite organisation défensive des actuels leaders de la série allait faire le reste. Ce n’est pas seulement sur un quatre arrière bien huilé que les Hutois peuvent s’appuyer. Le milieu de terrain participe grandement à cette neutralisation des velléités offensives adverses avec l’ancien Verlainois Barry et le revenant Bakala qui ont ratissé de très nombreux ballons.

Arbitre: Thibaut Patris

Carte jaune: Bartholome

But: Kabeya (1-0, 42e)

UNION HUTOISE: Crahay, Bartholome, Humblet, Verboom, Vancoppenolle, Bakala, Barry, Messaoudi (73e Deppe), Timmermans, Kabeya (48e Pianetti), Guilmi

SPRIMONT: Peharpre, Lambrechts, Gerstmans, Fall, Aksoy, Bah, Impagnatiello (80e Carrea), Camara (73e Cugnon), Cokgezen, Ngieme, Hernandez