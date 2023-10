Waremme (R2) devra composer sans Arnaud Deville mais avec ses blessés: "On ne s'y attendait pas"

Et d’égrainer avec, d’abord, la décision d’Arnaud Deville. "Il arrête de jouer! C’est quelque chose que nous n’avions pas vu venir et résultant d’un choix personnel. Dans le contexte de la blessure de Cools et d’un Bellem qu’on doit impérativement mettre au repos, cela va être problématique à gérer ce week-end puisque seuls les Germay seront présents pour défendre la raquette. On sera aussi sans Boscic, ce qui me laissera seulement 7 joueurs pour aller défier une équipe très solide. En lançant la saison, nous savions que le défi"montée"était important mais, quand on a tout qui tourne actuellement dans le mauvais sens, la dynamique se complique."

Un exemple criant de "manger son pain noir" avec la seule patience comme solution. "On va faire le gros dos, tenter quelques trucs pour tenter de ne pas laisser le match à Schaerbeek se dérouler"normalement"sans quoi nous n’avons pas vraiment de chance. Si nous avions pris le match de la semaine dernière, nous aurions eu un petit viatique au classement mais il faut maintenant faire avec cela. Nous devons apprendre et grandir individuellement comme collectivement en répondant absolument présents dans les matchs décisifs qui arriveront par la suite."