Volley-ball (Ligue A): Waremme lance sa saison 2023-2024 à Achel

Un moment important que les hommes de Fred Servotte préparent depuis plus d’un mois d’entraînement, avec calme mais également une certaine impatience d’en découdre sur les parquets. "C’est évident que nous sommes tous impatients de renouer avec la compétition. La préparation s’est bien déroulée avec cette volonté affichée de vouloir progresser ensemble. Avec cette nouvelle mouture où on associe jeunes, joueurs confirmés et d’autres comme Kevin Klinkenberg qui ont un passé qu’on ne présente plus, je pense qu’on est déjà bien. Mais c’est un fait que rien ne remplace la compétition."

Hasard du calendrier, Waremme Volley ne pourra dévoiler son équipe phare que le 8 novembre au Pôle Ballon contre l’autre équipe francophone, Guibertin. D’ici-là, Fred Servotte et ses troupes devront se coltiner trois déplacements en une semaine dont le premier en ouverture de saison ce dimanche à Tectum Achel. "C’est ainsi et on ne peut rien y redire. Ce n’est pas l’essentiel. On va aller affronter un adversaire qu’on a battu chez eux la saison passée mais qui en avait fait de même au retour. Je ne peux pas dire que je connais cette équipe car elle s’est fortement modifiée par rapport à l’année précédente. Comme la plupart des équipes d’ailleurs. Il y a plus de joueurs étrangers qu’on n’avait pas scouté donc difficile d’en savoir sur eux. Il y aura en tout cas de la taille et de la puissance mais nous sommes nous aussi armés pour batailler."

Du lourd en face

De fait. Avec dans ses rangs l’ancien de la maison Jippe Schroeven, Achel ne compte pas moins de quatre joueurs au-delà du double mètre dont les deux Allemands Goralik (206cm) et Schmidgall (205cm). Bien balancée dans tous les secteurs, l’équipe limbourgeoise aura plus que du répondant. Pas de quoi effrayer Fred Servotte. "La compétition sera rude cette saison car tout le monde a élevé son niveau. Les places pour les play-off seront chères mais cela reste notre objectif premier. On va prendre rencontre par rencontre pour y arriver. Nous avons mis en œuvre une équipe elle aussi bien homogène qui a montré de belles choses jusqu’à présent. Je vois que cela prend bien entre, il faut maintenant l’appliquer sur le terrain."