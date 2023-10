Tom Malempré livre un excellent début de saison à Comblain, en Division 2: "Notre collectif fait la différence"

Une rencontre où l’on suivra avec attention Tom Malempré, le meneur sortant un début de saison incroyable des deux côtés du terrain.

"J’ai un statut différent de celui de l’an dernier où j’étais le back up de Robin Roland. Je suis désormais le meneur titulaire et cela change à la fois la dynamique mais aussi la confiance, nous confiait l’ancien distributeur de Liège Basket qui a aussi porté la vareuse de Waremme l’espace de deux rencontres. Nous avons un groupe incroyable où tout le monde se fait confiance et avance dans un seul objectif : gagner. Peu importe qui marque, ce n’est pas important. On voit vraiment la balle bouger énormément pour tenter d’aller trouver le joueur le mieux placé. De ce fait, personne n’a à forcer, le ballon finira par lui revenir un moment. L’an dernier, on me demandait de défendre dur et surtout d’organiser. Cette saison, l’aspect offensif revient naturellement tant toute l’équipe travaille ensemble."

Et de revenir sur la merveilleuse ambiance de la semaine dernière contre Neufchâteau. "Je n’avais jamais vécu cela! C’était même encore un cran au-dessus de la soirée où nous avons été champions car le kop nous a portés pour nous surpasser. C’est vraiment des moments rares que nous vivons via cette première saison en D2 et toute la dynamique autour de l’équipe. On doit savourer et continuer à aller de l’avant en espérant évidemment décrocher un 4 sur 4 même si ce déplacement sera encore plus compliqué que ce que l’on a vécu jusque maintenant", prévient le distributeur.