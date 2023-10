Meilleure défense de P1, Geer peut décrocher la première tranche ce week-end : "Je voulais encaisser moins de 15 buts, j'ai été trop ambitieux"

"Je fais attention aux statistiques, pour moi c’est important, confie l’intéressé. Avec mes défenseurs, on se charrie d’ailleurs très souvent avec ça. Avant le début de saison, j’avais indiqué vouloir encaisser un but tous les deux matchs. J’ai peut-être été trop ambitieux (rires)."

Il n’empêche que la défense à trois des Hesbignons tient la route et pour le gardien de 29 ans, il s’agit d’une première. "Que ce soit à Verlaine ou Hannut, j’ai toujours eu l’habitude d’avoir quatre défenseurs devant moi. À Geer, c’est différent mais on communique beaucoup. C’est ce qui fait notre force et j’ai rapidement su prendre mes marques."

"J’ai peur qu’on regrette ces matchs nuls"

Si bien qu’Anthony Racz a déjà sauvé les siens à plusieurs reprises. "Devant, on doit encore être davantage tueur. Avec quatre partages, on a de la chance d’être leader de la série. J’ai peur qu’on regrette ces matchs nuls en fin de saison, dit-il. Moi, je veux retrouver la Nationale avec un club. Si c’est avec Geer, un endroit familial ou personne ne se prend la tête, c’est tant mieux. Le championnat de P1 est très particulier mais l’équipe est sereine. Il n’y a aucun emballement dans le chef des dirigeants."

En cas de victoire, dimanche face à Sart-lez-Spa, Geer décrocherait la première tranche et son ticket pour le tour final. "Je ne connais pas nos futurs adversaires. J’ai juste entendu qu’ils allaient venir en car avec pas mal de supporters. Ça va être très sympa!"

D’autant plus si les Geerois l’emportent pour la sixième fois de la saison.

Arbitre : Michaël Denis

GEER : Père est incertain, alors que Coulon et Georges sont blessés. Le reste du noyau est, lui, disponible.