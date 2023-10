Jordan Lomba attend son heure à Verlaine: "C'est la première fois que je me retrouve dans cette situation mais ça ne m'inquiète pas"

"D’un point de vue personnel, je suis frustré car je n’ai jamais été confronté à cette situation. Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais en arrivant à Verlaine mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer mon faible temps de jeu, précise le médian de 25 ans. Je sors d’une pubalgie et je n’ai pas presté la préparation avec l’équipe. Ma situation ne m’inquiète pas du tout. Elle est même plutôt normale car je retrouve à peine mes sensations maintenant. Quand on compare avec un Alonzo Rodrigues (NDLR: arrivé en même que Jordan Lomba), c’est certain que nos situations sont diamétralement opposées mais, lui, c’est un joueur qui apporte de la folie. Et Verlaine en avait besoin tout de suite."

"On manque de régularité"

Loin de s’appesantir sur son sort, l’ancien joueur de Wanze/Bas-Oha, Waremme et Warnant s’entraîne d’arrache-pied pour retrouver son meilleur niveau. "Je serai à 100% dans quelques semaines. Je bosse tout le temps sur le côté afin d’être opérationnel très bientôt. J’ai de la chance de connaître la division et je sais que je pourrai apporter ce brin d’expérience en plus à Verlaine, dit-il avant d’évoquer le début de saison des Taureaux. J’estime que nous encaissons trop de buts à domicile. On manque de régularité. À certains moments, il faut avoir plus de niaque. À Warnant, je me souviens que nous formions un groupe de potes où chacun se donnait à fond pour l’autre. Si on veut jouer les premières places, c’est sur ce point-là qu’on va devoir travailler tous ensemble. Attention, notre début de saison est très correct et l’ambiance très bonne. On a tout en main pour rejoindre la Nationale 1 dans quelques mois, ce serait bête de ne pas y arriver pour des petits détails."

Battus la semaine dernière contre La Louvière, les Taureaux doivent reprendre leur marche en avant sur la pelouse de Binche, qui constitue la belle surprise de ce début de championnat. Avec Jordan Lomba dans la peau d’un titulaire pour la première fois ?

