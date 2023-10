"Je ne suis plus le même joueur qu'avant": Antonin Herpigny s'éclate à l'Union Hutoise, en D3 ACFF B

"Mais je m’y attendais. Je suis arrivé à l’Union Hutoise en méforme puisque je sortais d’une saison compliquée. Moralement, j’étais touché et je n’ai pas connu une préparation optimale, explique celui qui fut titulaire à une reprise face à Longlier. Avec de tels joueurs, il est normal que je ne sois pas dans les onze chaque semaine. Mais je bosse comme un fou pour y arriver. Pour moi, c’est une chance de faire partie de cette aventure, je n’ai aucune pression. Je sais que j’aurai ma chance quoi qu’il arrive. Si ce n’est pas pour cette saison, ce sera pour celle d’après."

Formé à Villers-la-Ville, le natif de Sombreffe découvre la D3 ACFF B. Une division dans laquelle les Hutois occupent actuellement la tête.

"Je suis agréablement surpris par le niveau de jeu de nos adversaires. Je ne connaissais pas le football liégeois et je trouve que c’est bien plus physique que dans le Hainaut. Pour être honnête, je ne connaissais aucun joueur avant de débarquer à l’Union Hutoise. J’ai rapidement compris pourquoi nous figurions parmi les favoris de la série, rigole l’intéressé qui progresse de jour en jour. Je ne suis plus le même joueur qu’avant. Je sens que je suis davantage un tueur sur le terrain."

Arbitre : Thibaut Patris.

UNION HUTOISE : Hubeaux et Espeel sont blessés, le reste du noyau est disponible.