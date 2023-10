Football (P4C): Ocquier ne veut pas se focaliser sur la tranche

Que cette série C est passionnante ! Entre Xhoris B qui est en tête du championnat et neuf équipes qui se tiennent sur six points, tout semble prédire une saison dantesque et certainement pas de tout repos pour les clubs engagés. Cependant, ce week-end, la lumière sera orientée sur Ocquier. La saison dernière, alors que Marchin et Templiers régnaient tel un lion sur sa troupe, les hommes d’André Gaziaux ont connu une deuxième partie de saison peu glorieuse. "On ne veut pas revivre cela, insiste le T1 ocquiérois. Nous avons donc mis des choses en place afin de ne pas retomber dans ce travers. Le groupe est encore plus compétitif et préparé à en découdre."