Football (P3A): Lensois pour s’offrir une belle fête ?

Lensois est (déjà) face à son destin. Ou du moins la première étape d’une épopée attendue. Forte de ses 6 victoires et trois partages, l’équipe de Patrick Bonomi dispose de trois points d’avance sur Crisnée avant la dernière rencontre de la première. Et les calculs sont simples: en cas de victoire, les Rouges seraient déjà automatiquement qualifiés pour le tour final. Une récompense pour les favoris à la succession de leur voisin thisnois… et une belle occasion de fêter ses 58 ans dimanche. "Ça serait le plus beau cadeau que les joueurs puissent m’offrir, sourit le T1. Mais ils doivent surtout le faire pour eux. "