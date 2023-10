Football (P2A) - "Un Amay ultra motivé face à un Jehay déterminé": Franck Walo plante le décor du derby communal

Le derby amaytois semble disproportionné sur papier mais le terrain, surtout à l’occasion d’une rencontre entre rivaux voisins, nivelle souvent les valeurs et des surprises sont parfois au rendez-vous. "Au regard du classement nous sommes favoris, c’est un fait, mais le classement n’intervient plus lors de ce genre de rencontres , amorce Frank Walo. Je connais beaucoup d’Amaytois et je sais que ce derby est très important pour eux et plus encore aujourd’hui vu leur position au classement. Mais si je m’attends à affronter une équipe ultra motivée, Jehay sera, lui, déterminé. Nous venons de signer deux résultats positifs (NDLR: un partage à Ans et un succès face à Burdinne) et l’objectif est d’enchaîner afin de continuer notre remontée au classement. Nous ne sommes qu’à deux points de Faimes et à trois de Thisnes. Si nous l’emportons, nous ferons automatiquement une bonne opération vu les deux confrontations prévues entre quatre des formations du Top 5."