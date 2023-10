Football - P2A: En déplacement respectivement à Faimes et Ans, qui de Momalle ou Templiers va rafler la tranche?

Christophe De Smedt: C’était un premier objectif effectivement car c’est le chemin le plus rapide pour pouvoir disputer le tour final mais il ne se précise jamais que lorsqu’on se rend compte qu’on est dans le coup à la septième ou huitième journée.

Pierre Sougnez: Non, pas du tout. Notre objectif a toujours été d’avancer match après match. Forcément, plus les journées avancent, plus on se prend au jeu mais si c’est pour gagner une tranche puis s’écrouler, ça n’en vaut pas la peine.

Serait-ce un échec de ne pas accrocher cette première tranche ?

C.D.: C’est l’objectif du week-end mais si on le loupe, on ne loupe qu’un chapitre du livre. Il y aura d’autres possibilités d’accrocher le tour final et notre classement actuel plaide pour une participation aux play-off.

P.S. : Absolument pas, mais j’ai dit au groupe que puisque nous sommes si proches, et afin de ne pas nourrir de regrets, nous devons tout faire pour l’emporter à Ans.

Qu’est-ce qui a fait la force de votre équipe jusqu’ici ?

C.D.: Une osmose entre notre faculté à marquer et à ne pas prendre de buts. Et un calendrier assez favorable qui nous a vu recevoir nos concurrents du Top 5.

P.S.: Le groupe a vite pris, une saine concurrence a rapidement été instaurée, l’équipe est bien balancée et adhère à ma méthode et à mes choix.

Faimes et Ans, vos adversaires respectifs sont tous les deux dans le Top 5, qu’en pensez-vous ?

C.D.: Faimes sera archi motivé car il reste sur une défaite et les joueurs se connaissent. Pour le spectateur neutre, c’est le match à suivre.

P.S.: Ans est une équipe solide et qui marque facilement. Et elle n’a subi qu’une défaite, à Momalle.

Que représente, pour vous, un match pour le gain d’une tranche ?

C.D.: Ça devient une bonne habitude mais attention à l’après si on la gagne.

P.S. : D’excellents souvenirs..