Football (P1): Jerry Tihon : "Là, on ne peut plus rigoler"

Jerry Tihon le sait mais il est clair sur les intentions de son équipe. "Oui, on doit gagner et ne plus se chercher mille excuses, insiste le latéral, ex-espoir de Seraing et du Standard. Je ne vais pas dire que ça va conditionner toute la saison, mais sincèrement, là, on ne peut plus rester à quai comme on l’a fait par le passé et jusqu’ici. Ok, on a eu des blessés, suspendus, etc. Mais, là, même si tout le monde n’est pas opérationnel, on doit avancer. Sinon, les autres vont nous larguer. Oui, Malmedy est une belle équipe de la série. Cela tourne bien, là-bas. Mais on a les armes pour le faire…"

La dernière défaite face à l’UCE a quelque part réconforté Jerry Tihon. "Oui, j’ai revu un vrai état d’esprit de conquérant et de belles choses, assure le Hutois de 24 ans. J’ai revu des gars qui en voulaient et qui ne comptaient pas se laisser faire. On a vu par moments de très belles séquences de jeu avec des choses qu’on voit à l’entraînement mais pas assez en match. Je suis sûr qu’à un moment, cela va venir. On n’a pas notre place à cette position. Tout le monde le dit et tout le monde le sait. Mais il ne sert à rien de le dire et de le répéter à longueur de journée. Il faut maintenant le prouver et agir. Le facteur numéro 1 qui explique qu’on joue mal, c’est le stress, je crois. On se met trop de pression et on a peur de bien faire. Mais on doit dépasser ça et aller de l’avant sans pression. Il nous reste des cartouches mais on ne peut plus trop en perdre…" C’est le moins qu’on puisse dire.

Arbitre: Belyamin El Baraka Halhoul.

FIZE: Malmedy, Nzembo, Ngengele et Thiry sont blessés alors Henrot a seulement trottiné suite à une blessure à une cheville.

MALMEDY: Cassoth (suspendu) ; Nijhof (côtes), Mathonet (genou), Dethier (gêne à la jambe) ; Custine, Schoonbroodt (phase de reprise) ne sont pas disponibles. Oury est incertain.