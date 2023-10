Football - P1: Hannut doit soigner ses stats hors de ses bases

Mais quand on sait que Beaufays est actuellement deuxième avec un average négatif (-4), là n’est peut-être pas forcément le problème.

Par contre, il suffit de jeter un œil aux statistiques des Hannutois hors de leurs bases pour comprendre qu’ils manquent clairement de régularité. Ainsi, depuis le début de la saison dernière, ils n’ont engrangé que 19 points sur 57 à l’extérieur en phase classique. Soit 33%. Et cette saison, le bilan n’est guère meilleur avec trois points en quatre matchs et un bilan qui est identique à celui d’il y a… un an: défaite-défaite-victoire-défaite. Il y a douze mois, lors de la dixième journée, les Verts étaient allés décrocher un partage 0-0 sur la pelouse de Hombourg. Fameux hasard, non ?

"C’est un déplacement lointain et on va évoluer sur un grand terrain. Hombourg, un peu comme nous, joue pour mettre un maximum d’équipes derrière lui, analyse Jofray Hella. Mais ils viennent de battre Eupen et ont décroché leur victoire référence, un peu comme nous face à Tilff. On va sans doute défier un bloc assez bas et une équipe qui va évoluer en contre. Il ne faudra pas se jeter tête baissée sous peine de se faire punir en contre. Il sera vraiment important d’essayer de marquer en premier histoire de les faire sortir. "

Quand on sait que Hannut a ouvert le score à cinq reprises cette saison pour un bilan de quatre victoires pour une seule défaite (NDLR: et un bilan d’un point dur douze après avoir été mené), il est vrai que cette donnée aura toute son importance lors de ce duel en terres hombourgeoises.

Arbitre: François Mouton, assisté de Mamady Kourouma et William Lemaire.

HANNUT: Botterman, Adrovic, Dokens, Javaux, Ledure, H.Dreze, Leloux, L.Magnetico, M.Magnetico, Geuns, A.Loyaerts, L.Loyaerts, Charlier, Louis + un joueur à désigner. Crotteux (déchirure) est blessé. Jamart est suspendu.