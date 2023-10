Football (D3 ACFF B) - Loan Moureaux et Louis Étienne, symboles des viviers de WBO et Waremme: "On ne ressent aucune pression"

Loan Moureaux, Louis Étienne, être titulaire à 17 ans en D3 ACFF, c’est une belle preuve de confiance de vos clubs respectifs, non ?

Loan Moureaux: Ça ne peut qu’être bien, ça prouve que le club et le coach ont confiance en moi. Même si on n’est pas super bien pour le moment, ils nous laissent sur le terrain. On a leur confiance totale.

Louis Étienne: Personnellement, je suis assez fier. Et aussi très heureux de voir que le club me fait confiance malgré mon jeune âge. J’espère pouvoir lui rendre la pareille.

N’y a-t-il pas, par la même occasion, un peu de pression sur vos épaules ?

L.M. : Non, je n’en ressens pas. J’ai envie de bien faire et dès que je rate un truc, je me dis qu’on va me critiquer. Mais je passe au-dessus de tout ça.

L.E.: Non, franchement aucune. Je joue mon jeu et je suis là pour me montrer et essayer de gravir les échelons.

Comment jugez-vous votre début de saison personnel ?

L.M.: Pour le moment, je suis mitigé. Je sais que je peux faire mieux. J’aurais préféré continuer sur la lancée que l’année passée. Je ne me sens pas comme la saison dernière.

L.E. : Compliqué ! J’ai joué contre Mormont, j’ai distribué deux assists, mais je suis ensuite parti en vacances. Et je ne suis revenu dans le onze que la semaine dernière, où j’ai marqué. Disons que ça va mieux mais je peux encore faire mieux. Je suis très exigeant avec moi-même. Je regarde d’abord ce que j’ai mal fait plutôt que ce que j’ai bien réalisé.

Et collectivement ?

L.M.: On savait que ça allait être compliqué de prendre beaucoup de points en D3. Mais on n’est pas si mal que ça. Le groupe vit bien, ça ne peut que nous booster pour les matchs à venir.

L.E.: Je trouve que notre bilan est décevant au vu des matchs qu’on fait. On mériterait six points de plus. On a clairement le potentiel pour faire mieux.

Enfin, la fameuse tradition, quel est votre prono pour cette rencontre ?

L.M.: 2-0, avec des buts de Neerdael et Bertrand.

L.E. : Disons 1-2 avec, j’espère, un but de ma part.

Thierry Raskin : «Un match contre Wanze/Bas-Oha, c’est toujours attendu»

Une semaine après avoir accueilli l’Union Hutoise, voilà donc la formation de Jean-Yves Mercenier face à l’autre équipe de l’arrondissement présente dans la série : Waremme.

Une rencontre que les Mosans espèrent mettre à profit pour relever la tête. «C’est une équipe qui a un peu le même style que nous, avec des jeunes du club ou des environs. Elle essaye de bien jouer au foot et est dans une bonne passe. Il va falloir faire attention pour tenter de prendre des points, entame Jean-Yves Mercenier, qui se réjouit d’évoluer devant une belle assistance puisque Wanze/Bas-Oha va présenter ses équipes de jeunes en prélude du duel. Le but est vraiment de lier l’équipe fanion et les autres formations. Oui, l’identité du club passe par l’équipe première, mais aussi par les jeunes et c’est bien d’essayer d’avoir des atomes crochus entre les deux. Si on pouvait montrer un beau visage aux parents afin de les convaincre de rester dans notre structure, ce serait bien.»

Justement, ces matchs entre Wanze/Bas-Oha et Waremme, Thierry Raskin les connaît bien, lui qui a coaché les équipes de jeunes des Stadistes. «Un match contre Wanze/Bas-Oha, c’est toujours attendu. Car il voit s’affronter deux écoles de jeunes réputées dans la région, insiste le mentor hesbignon. Notre objectif est d’entamer une spirale positive après notre succès de la semaine dernière. Cela passe par le fait d’augmenter notre efficacité et notre concentration de tous les instants. Nous devons gommer ces défauts de jeunesse.»

Il est vrai, l’équipe qui parviendra à les gommer au mieux aura sans doute de grandes chances de l’emporter.

Arbitre : Florian Lemaire, assisté de David Dossogne et Daniele Dosi.

WANZE/BAS-OHA : H.Tombal, Beaujean, Rasquin, Denorme, Moureaux, Gilson, Honay, Neerdael, Wagemans, Bertrand, Chabot (?), Adam, Bisconti, Ziemons, Pessotto, Abraham. Henrotte, Moulin, Goosse, Mottet et Carraro sont blessés.

WAREMME : Thierry Raskin n’avait pas encore établi sa sélection à l’heure d’écrire ces lignes. L’ensemble du noyau est sélectionnable.