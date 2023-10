Football (D2 ACFF): Rodrigue Piette veut donner tort à son coach

La victoire face à Tubize la semaine passée a montré que Warnant, et personne n’en a jamais douté, avait largement les qualités pour s’offrir, dans cette saison un peu moindre, un cador de la série. Pourquoi ne pas y croire dès lors face à La Louvière, un autre gros de la série ? "Moi et nous y croyons tous ensemble, assure le défenseur central Rodrigue Piette. On sait que ce sera compliqué mais on l’avait bien fait l’an passé chez nous (NDLR: victoire 2-0)."

Là-bas, Warnant avait été chercher un superbe point après des buts de Ganiji et Mabanza. Le solide Braivois, surpris lui-même de commencer sur le banc face à Tubize, sera-t-il cette fois titulaire ? "Je ne sais pas et j’avoue que j’ai été étonné de ne pas être titulaire, avoue Piette. Cela devait être la première fois depuis quelque chose comme cinq ans. Mais je ne peux rien dire. Un coach qui gagne a toujours raison. Ce sera à moi dans les prochaines semaines de bosser encore plus pour redevenir titulaire. "

L’ex-Stockali comprend-t-il cette décision ? "On a pris l’eau et bu la tasse comme rarement face à l’Union St-Gilloise B, avoue encore Piette. Il fallait donc changer quelque chose. Je pense qu’on pouvait tous être mis sur le banc, mais, une fois encore, le coach a fait ses choix et il faut les respecter." Et quand on demande au solide central ce qu’il pense de la saison de Warnant, il est optimiste mais nuancé. "C’est clair que par rapport à l’an passé, on est un peu moins bien mais d’abord, on n’est jamais qu’à un point de la deuxième place, rappelle-t-il fort justement. Après, honnêtement, la série est bien plus forte et j’avoue que chaque match est encore plus une bataille que les saisons précédentes. On doit tenir compte de tout ça et ne rien lâcher pour qu’on avance sereinement. Il ne faut pas se voiler la face: on est plus attendu que l’an passé et ça ne rend pas les choses plus faciles. Mais on va rebosser encore plus pour parvenir à rester avec les meilleurs dans la série. Avec 2 ou 3 points de plus, on serait tous très contents." Avec un succès dans le Hainaut samedi soir, encore plus…

Arbitre: Mehdi Sayoud.

WARNANT: Warnant aura tout son noyau. Nezer rentre de suspension.