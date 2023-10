Football (D2 ACFF): le Stockali Serkan Basha le veut: "On doit repartir"

Recrue de cet été, Serkan Basha monte en puissance ces dernières semaines. Il s’érige tout doucement comme un titulaire en puissance pour une équipe de Stockay qui se veut ambitieuse. Le médian de 23 ans, international chez les jeunes, se sent de mieux en mieux dans le collectif stockali pour lequel il a planté une rose et signé 3 assists en championnat. "On a montré de belles choses, je trouve, depuis le début de la saison, assure le Namurois. On doit rester ambitieux avec une place à viser dans le Top 5. Les deux derniers matchs ont été décevants car on doit en sortir avec un 4/6. On ne doit jamais être battu la semaine passée à Tournai et on doit prendre un point contre Rochefort. Ce n’est pas grave, il n’y a rien de mal fait, mais il faut redresser le tir face à cette équipe de Rebecq. Je pense qu’elle est solide, mais aussi à notre portée…"

De son côté, la RUS Rebecquoise entend bien confirmer sa première victoire de la saison obtenue le week-end dernier. Si le résultat fut positif contre Jette, la manière n'était pas vraiment au rendez-vous cependant. Rebecq devra maintenant allier la manière au résultat, c'est en tout cas dans cet état d'esprit que le coach rebecquois, Dimitri Leurquin, aborde la rencontre. "Ce n'est pas un déplacement évident, on va jouer contre une équipe pleine d'automatismes et qui tourne bien à domicile. L'objectif est d'aller là-bas en pleine possession de nos moyens et de nos forces que pour enchainer avec une deuxième victoire et ne pas retomber dans la situation compliquée des précédentes semaines."

Arbitre: Michaël Massaki.

STOCKAY: Kiotko, Bakija, Bosseko et Labrahimi (entorse) sont indisponibles. Senakuku (commotion) est incertain. Sangare est suspendu. Boulenger est de retour après un an. Bernier a, lui, repris la course mais est encore trop juste.

REBECQ: Vervondel, Demolie, Morias, Devel, Shango, Diarra, Polizzi, Van Landschoot (?), Zaanan, Henri, Zorbo (?), Kudimbana, Camargo, Depotbecker, Henri, Coulibaly, Grégoire, Valadas.Coulibaly et Grégoire seront de retour de suspension