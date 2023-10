Football - D2 ACFF: Hamoir se déplace à Meux pour le meilleur "mais l'entraînement de jeudi a été honteux au niveau de la qualité"

Le directeur sportif des Rats, Raphaël Miceli, ne tourne pas autour du pot. "Le gros point positif est qu’on ne perd pas de longueurs par rapport à nos concurrents directs. Pour revenir avec quelque chose de là-bas, il faudra que Meux soit dans un moins bon jour et que nous soyons au top. Ce qui est loin d’être le cas et l’entraînement de ce jeudi a été honteux au niveau de la qualité."

L’homme fort des Bleu et Noir avoue que son équipe est loin d’avoir le niveau de la D2 et mesure pleinement la situation actuelle de son team. "Sur base du match de la semaine dernière et de la semaine écoulée, je nous donne 10% de chances de revenir avec un résultat positif."

Mais n’allez pas croire que le staff technique vire dans le pessimisme car mieux que quiconque Raf Miceli pour savoir que, à Hamoir, on est capable du meilleur comme du pire.

Arbitres : Auryan Arcoly assisté de Hamza Haroui et Dimitri Darc

HAMOIR : Rausin, Nlend, Lahaque, Tietcheu, Dianda, Cusumano, Evrard, Hamid, Lecerf, Gabiam, Masset, Sablone, Colson, Damblon, Dago, Natif, Kouadio, Lecerf, Fransquet, Crespo. Seul Biersard n’est pas sélectionnable car il est blessé.