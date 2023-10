Derby explosif entre Wanze et Hannut en P1: malheur aux vaincus

Et effectivement, les deux groupes sont en négatif sur leur tableau de marche. "On doit absolument gagner pour se rassurer", lançait évidemment aussi Patrick Lambert, le président de Hannut. Lors du premier derby de la saison, les Verts avaient dû s’incliner sur le terrain de Huy. Et cette fois encore, le président Lambert s’attend à une rencontre compliquée: "On espère que tout le monde sortira un gros match pour réussir à contester la victoire à une très belle équipe de Wanze. Ils sont solides, disposent de rotations et de joueurs capables de prendre feu de partout en plus d’avoir l’avantage du terrain. Si on ne joue pas de manière unie, ce sera très compliqué d’aller réussir la bonne opération."

Un derby placé sous le signe des retrouvailles

Et dans ce match, outre l’enjeu sportif, il y a aussi un aspect humain important. Avec Oudenne et Fraipont ayant précédemment été dirigés par le coach de Hannut la motivation sera présente. Puis que ce soit en jeunes ou par le passé il y a déjà eu de multiples duels entre tous ces joueurs.

"Historiquement, la salle de Wanze ne nous convient pas vraiment" avouait encore un Patrick Lambert qui sait aussi que son groupe sera en position de faiblesse. Encore une fois, nous n’aurons pas un groupe au complet puisque Hubert ne sera pas de la partie. Il faudra donc trouver des solutions collectives et, surtout, une envie défensive pour arrêter des Sucriers qu’on ne peut pas laisser prendre feu."

Wanze récupère plusieurs joueurs

Car, sur ce point, les locaux auront un autre avantage, eux qui récupèrent Saive et quelques rotations comme N. Paulus qui, même à 80% fera du bien. De multiples données à gérer, comme la frustration de la semaine dernière qu’il faudra gérer. Les Wanzois ont été battus en 45 minutes par Dison-Andrimont alors que Hannut s’est complètement effondré en 2e période à Alleur. Deux équipes sous pression qui ne sont pas non plus toujours en accord avec l’arbitrage et sur lequel tout le monde met souvent une grosse pression… non ce derby ne sera pas comme les autres et représente, clairement, un tournant déjà important dans cette saison.