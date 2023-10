Basket-ball (P1) : Huy n’a tenu que 10 minutes avant de couler

Vendredi, en mettant le cap sur la salle des Argilières de Jupille pour y défier le leader invaincu de la saison, Huy savait le défi important. Pourtant, pendant 10 minutes, avec une défense de fer, les troupes de Steve Jovenau tenaient le choc avec un 13-14 encourageant au marquoir. Avec 7 points de Bouchaouir et une bombe de Njoumegni, les Unionistes étaient bien dans leur match. Mais la suite allait être d’un tout autre tonneau avec, pendant 10 minutes, une défense prenant l’eau de toutes parts. Claquant 33 unités en un quart-temps, les Liégeois atomisaient la partie. Les efforts de Paeleman puis les deux bombes de Danze en sortie des vestiaires ne servaient qu’à un peu limiter une addition finale. Jupille ne baissant plus dans sa réussite et sa maîtrise du jeu, les Hutois ne pouvaient que constater les dégâts de ce revers logique et attendu contre une équipe supérieure dans tous les domaines du jeu.