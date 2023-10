Volley-ball - Martin Perin et les Belges ont touché les JO du bout des doigts: "Fiers de ce que nous avons montré mais la déception l'emporte"

Il est vrai que les Belges, versés dans la poule qui se disputait à Xi’An, en Chine, n’avaient pas été gâtés par le tirage, eux qui devaient faire face, notamment, à la Pologne, toute récente championne d’Europe, et l’Argentine, l’une des meilleures nations mondiales. En se penchant sur le ranking de la FIVB, les Red Dragons faisaient figure de cinquième équipe de leur poule… alors qu’il n’y avait que deux tickets pour Paris à distribuer. "D’ailleurs, avant le début de la compétition, on y allait avant tout pour prendre des points en vue du ranking mondial, reconnaît Martin Perin. La qualification ? On savait que ce serait compliqué."

Surprise après surprise

Mais, d’entrée de jeu, les hommes d’Emanuele Zanini impressionnent avec cette défaite au tie-break face aux redoutables Polonais. "Et on enchaîne par une victoire 3-1 contre la Chine. Là, on se dit que tout est encore possible, d’autant qu’on s’impose aussi contre les Pays-Bas. Ensuite, on perd contre l’Argentine, mais cela ne changeait rien au fait qu’on pouvait encore y croire, détaille le Waremmien, titulaire durant toute la compétition. On savait que si on gagnait les trois derniers matchs, on se qualifiait. On l’emporte facilement contre le Mexique avant de battre le Canada. "

"J’ai eu du mal à m’endormir"

Tout s’est donc joué dimanche matin, sur le coup de quatre heures en Belgique, face à la Bulgarie. "Et là, oui, il y avait forcément un peu de pression. Car c’était soit une qualification pour les JO, soit rien du tout. Je dois bien reconnaître que j’ai eu du mal à m’endormir la veille de la rencontre. Ce n’est qu’à ce moment-là que j’ai commencé à y penser car c’était quand même fou qu’on en soit là alors que nous n’étions pas favoris, résume Martin Perin, passé par toutes les émotions durant cette rencontre. On parvient à mener deux sets à un avant de louper notre entame de quatrième manche. Le doute commence à s’installer. On finit au tie-break, qu’on débute mal aussi. Là, on se regarde les uns les autres et, plus les points avancent, plus la pression monte. On parvient à revenir à 13-14 mais on se prend un énorme block… On s’est peut-être mis trop de pression. Les attentes étaient énormes en Belgique et tout le monde nous voyait déjà qualifiés, ce qui n’a jamais été notre cas. "

Une déception difficile à digérer

Il est vrai que, sur les réseaux sociaux, l’engouement a été énorme pour soutenir une équipe qui n’a plus participé à la moindre Olympiade depuis 1964. Un bail ! "Forcément, la déception est énorme, reconnaît Martin Perin, rentré en Belgique mardi après un mois aux côtés de ses partenaires, qui ont enchaîné l’Euro et ces qualifications olympiques. Comme je disais à mes parents, c’est un peu comme si on se présentait pour une promotion au travail et qu’on ne l’avait pas. Oui, je suis énormément déçu, car c’est un de mes rêves. Et je sais que c’est très dur d’aller aux JO. Je ne sais pas si j’aurai encore la possibilité d’être aussi proche. Oui, c’est sûr que nous sommes fiers de ce que nous avons montré, mais la déception l’emporte quand même. Il va nous falloir le temps de se digérer. "

Rendez-vous en 2028 ?

Il n’empêche, avec quatre jeunes (NDLR: Reggers, D’Heer, Rotty ou Desmet et Perin) dans le sept de base, la Belgique a prouvé qu’elle avait de belles années devant elle. Pour preuve, sa belle percée au classement mondial, passant de la 22e à la 17e place au ranking FIVB. "À l’Euro, on avait déjà l’équipe la plus jeune et c’était encore le cas ici. C’est ça aussi le point positif de cette expérience. Quand on joue contre la Pologne ou l’Argentine, ils ont tous au moins 26 ou 27 ans, analyse celui qui fêtera ses 21 ans dans un peu plus d’un mois. Comme disait le coach, cela ne fait que commencer. On a une très belle génération qui arrive on peut faire de très belles choses, j’en suis convaincu. On l’a d’ailleurs déjà prouvé dans les catégories d’âge et je pense qu’on fera aussi bien chez les adultes. Les JO 2028 ? On verra bien quel sera le système de qualification mis en place. "

Le chapitre de l’équipe nationale désormais derrière lui, Martin Perin va devoir très vite tourner le bouton car il était déjà de retour sur les parquets ce jeudi avec son équipe de Maaseik. Et, joli hasard, les Limbourgeois vont commencer leur championnat mercredi par la réception de… Waremme.