Tenns de table (P2A, B, C et D): Wanze C se relance contre Burdinne: "Ce ne fut pas si facile"

À 73 ans, le sympathique défenseur tient toujours le coup en P2. "Je m’astreins à faire beaucoup de vélo, même si je sens que je n’ai plus autant de réflexes qu’avant. Physiquement, ça va mais il faut que je fasse attention quand même. On n’a plus vingt ans" rigole Michel Matot, auteur d’un trois sur quatre.

On notera également la belle victoire de Bettincourt B, bien aidé par le sans-faute de Lau Smeiijsters, face à Prayon. "On avait décidé de renforcer la P2 vu que c’était un gros match" souligne Christophe Pietroniro. Les Waremmiens sont désormais seuls en tête en P2B. Dans la même série, on pointera le premier succès de la saison de Patapongistes. Les pongistes d’Antheit ont décroché une victoire précieuse à Spa et remontent à la cinquième place.

En P2C, le CTT A.H.V. a perdu ses premières plumes après avoir partagé l’enjeu dans la salle de Minerois. Enfin, le TT Cercle n’a fait qu’une bouchée de Crisnée dans le derby à ne pas perdre. Les Saint-Georgiens se relancent alors que Crisnée occupe toujours la lanterne rouge.